MotoGP | Luigi Dall’Igna punta il mirino verso il 2024 | “Vedo KTM e Yamaha in prima fila | noi vogliamo stupire ancora”

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) Mentre ci avviciniamo ad ampi passi al Natale, è tempo di bilanci per lae, soprattutto,re ilil prossimo campionato che, oggettivamente, si annuncia quanto mai interessante. I cambiamenti saranno numerosi e gli spunti di interesse non mancheranno. Una costante, però, non potrà che essere la Ducati. La Casa di Borgo Panigale sta dominando in lungo ed in largo questa era della classe regina e anche nelparte con i favori del pronostico. Il direttore tecnico del team emiliano,, ha raccontato le sue sensazioni al termine di un Mondiale 2023 che ha regalato alla Ducati soddisfazioni a pioggia. “E’ una sensazione fantastica. I sacrifici che facciamo per raggiungere questi risultati sono importanti. Dai tecnici ai piloti, tutti ...