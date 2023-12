MotoGP | Francesco Bagnaia | “Dopo Barcellona ero a pezzi | ma non ho voluto cercare scuse”

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023)ha conquistato il secondo titolo mondiale della carriera:la magica rimonta del 2022, nel 2023 è stata una stagione con qualche alto e basso e la concorrenza agguerrita di Jorge Martin, ma il torinese è riuscito a mantenere i nervi saldi nella seconda parte della stagione e a custodire ciò che aveva costruito all’inizio dell’anno. Alla festa della Ducati, Pecco ha analizzato diversi aspetti di questa stagione, facendo un confronto tra il Mondiale dell’anno scorso e quello di quest’anno e parlando in questi termini alla stampa presente: “Sono stati diversi. L’anno scorso da un certo punto della stagione non avevamo più niente da perdere, perché eravamo a -91. E quando sei in quella fase di dover per forza vincere, viene quasi più facile per qualche assurdo motivo”. “Ne abbiamo vinte quattro di fila ed abbiamo ...