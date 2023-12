Morto Lorenzo Riva | lo stilista celebre per i suoi vestiti da sposa che ha vestito star come Whitney Houston

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 dicembre 2023) Si è spento a 85 anni lo. A dare la notizia su Facebook Luigi Valietti, socio e amico., lonoto per iabiti daPh: La Gazzetta del MezzogiornoA dare la triste notizia sulla morte diè Luigi Valietti, socio e amico dello. “Ciao Lo con la stessa eleganza che ti ha sempre contraddistinto ci hai lasciato. Non ti potrò mai dimenticare. Tuo Lu”. Questo il post apparso su Facebook scritto da Luigi Valietti.sabato 16 dicembre presso l’ospedale San Gerardo di Monza. Loera molto noto per i ...