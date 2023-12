Morto il famoso attore italiano | il Paese in lutto | “Il suo viaggio è terminato”

Leggi su tvzap

(Di sabato 16 dicembre 2023)nel mondo dello spettacolo. L’e regista era malato da tempo, e se né andato all’età di 65 anni. Ha diretto per tanti anni il teatro “Pirandello” di Agrigento e il Teatro di Messina. Ha interpretato anche opere di impegno civile come, ad esempio, “Per non morire di mafia”. Nella sua carriera ha lavorato anche per cinema e TV. Leggi anche: Tragedia al concerto, il cantante si accascia e muore davanti a tutti Leggi anche: Papa Bergoglio ha già scelto il luogo della sua sepoltura: dov’è, il motivoilIl mondo del teatro piange la scomparsa delsiciliano Sebastiano Lo Monaco. Scomparso a 65 anni, Lo Monaco era malato da tempo. La notizia è stata diffusa questa mattina 16 dicembre e ...