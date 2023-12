Morti per Covid? Ecco che cosa ho visto | Bassetti | una sconcertante verità

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) "Se hai più di 70 anni e hai fatto richiamo per influenza, ma non per, è come se andassi in moto con il casco slacciato. Non mi pare difficile da comprendere. Poi ognuno faccia come crede, ma quando finiscono in ospedale non dicano che non lo sapevano e che nessuno glielo aveva detto". Così Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, su X. "Ilcontinua a fare più danni dell'influenza, anche dopo l'avvento della variante omicron - ricordapostando uno studio pubblicato su Lancet - Con ilmuori di più, stai più in ospedale e vai più in terapia intensiva". Parole chiare quelle diche pongono l'accento su una attenzione costante sul fronte Coronavirus che con l'arrivo dell'inverno sta avendo un ...