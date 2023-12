Monteleone di Spoleto – Il giornale on line “La voce di New York” pubblica due articoli sulla  Biga

(Di sabato 16 dicembre 2023) (Cittadino e Provincia)di15 dicembre ‘23 – I due articolo usciti in questi giorni sulon“Ladi New” sulladidisono un bel regalo di Natale per il piccolo borgo umbro, che da anni richiede che questo prezioso reperto storico torni in Italia. Charles Vincent Sabba Jr, autore del testo, scrive a Marisa Angelini sindaca didispiegando che “A Newin tanti hanno letto questie l’avvincente storia dellatrafugata”. Si riaccendono, quindi, i riflettori sul carro etrusco risalente al VI secolo a.C. che la città di...

