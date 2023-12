Montagne russe da incubo | cosa è successo Decine persone coinvolte Il video

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 16 dicembre 2023) In un parco giochi, i visitatori hanno vissuto momenti di paura quando le“Flying Dinosaur” si sono fermate improvvisamente, lasciando trentadue passeggeri bloccati penzoloni a circa 50 metri di altezza. L’incidente è avvenuto ieri mattina, giovedì 14 dicembre, presso gli Universal Studios Japan a Osaka. L’attrazione si è bloccata nel punto più alto del percorso, a causa di un’anomalia rilevata dai sensori di sicurezza. Questi sensori sono progettati per interrompere automaticamente la corsa se rilevano qualsiasi irregolarità, anche se al momento le cause specifiche del guasto non sono state chiarite. Fortunatamente, il personale del parco ha agito prontamente, attivando le procedure di emergenza. I passeggeri sono stati evacuati in sicurezza tramite una scala di emergenza posta a fianco dell’attrazione, utilizzata sia per la ...