Montagna | finisce fuori pista con snowboard | 54enne soccorso e sanzionato a Bormio

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) Milano, 16 dic.(Adnkronos) - Nel pomeriggio di ieri, nel comprensorio sciistico di, in Valtellina, il personale della polizia di Stato impiegato nel servizio di sicurezza eincoordinato in ambito provinciale dal questore di Sondrio, è intervenuto per soccorrere un uomo di 54 anni che nell'effettuare uncon loa quota 1800 metri, è finito nella zona Vallone del Vallecetta, non riuscendo più a tornare a valle. Gli agenti, allertati da un amico con cui l'uomo era andato a sciare, hanno rintracciato iltramite dispositivo telefonico e, attraverso l'invio delle coordinate geografiche da un'applicazione, lo hanno localizzato in una zona altamente impervia e di difficile accesso. Per soccorrerlo è stato necessario attivare ...