Mohammadi | “Nessuna prigione rinchiuderà mai la mia voce”

(Di sabato 16 dicembre 2023) Parla la vincitrice del Nobel per la pace, l’attivista iraniana che al CorSera racconta la sua detenzione e i motivi della sua lotta contro il regime Le parole di Nargesfanno male, ma danno anche tanta speranza perché se ci sono persone come lei al mondo, vuole dire che ancora tutto non è piatto. Nargesha ricevuto il premio Nobel per la pace e al municipio di Oslo per la cerimonia c’erano i figli gemelli Ali e Kiana Rahamani, 17 anni, ma anche una sedia vuota, dove doveva esserci Narges, ma non può perché dal 2021 è in carcere a Teheran. Una sedia vuota che dice tantissimo ed è messo lì a posta. Narges, ha 51 anni, dal 2021 è in carcere, è stata arrestata 13 volte e condannata a 31 anni e 154 frustate. Motivo? Opporsi in modo civile al regime. Era ed è un un ingegnere, ma anche vicepresidente del Centro ...