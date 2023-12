Mille parti | un altro traguardo per Villa Serena

Leggi su ildenaro

(Di sabato 16 dicembre 2023) PALERMO (ITALPRESS) – Anche quest’anno la Casa di curadi Palermo ha raggiunto ildei 1000 nati, “confermando il suo primato, a livello provinciale e regionale, quale Punto Nascita di grande rilevanza qualitativa e quantitativa”, si legge in una nota.“E’ un grandeper tutti noi che abbiamo lavorato con passione per stare accanto alle nostre mamme, alle famiglie e ai neonati”, scrivono le ostetriche nella comunicazione che hanno voluto condividere sui social.“Supportiamo ogni fase del percorso nascita che si contraddistingue per l’eccellenza delle cure, motivo per cui le famiglie hanno continuato a sceglierci, permettendoci di raggiungere, anche quest’anno, il primato di Punto Nascita a livello regionale”, prosegue il post.“Le donne che si affidano alla nostra struttura sono seguite da ...