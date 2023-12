Milano | ' In moto con il Cuore' dona alla polizia un nuovo defibrillatore

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023), 16 dic. (Adnkronos) - L'associazione 'In campo con il' hato undi Stato. La cerimonia, questa mattina, presso la sede milanese dellastradale di Piazza Prealpi, a. Già lo scorso anno la 'banda' dei Babbi Natale aveva fatto una sosta al comando per lasciare in dono il primoquale inizio di un'attività voltacardioprotezione dellastradale, dopo averto oltre 40 defibrillatori a scuole, municipi, parchi e musei meneghini. L'associazione opera in collaborazione con la presidenza del Consiglio comunale di, che ha la presidenza onoraria, e dal 2014 si ...