Milano | coppia arrestata per pedopornografia Tra le vittime anche i due figli

(Di sabato 16 dicembre 2023)peronline. Tra lei dueminorenni dellaTrasmettevano in diretta, dietro pagamento, video che ritraevano abusi sessuali nei confronti di minori. La polizia postale diha eseguito due misure cautelari nei confronti di un uomo e una donna, marito e moglie, che praticavano un fenomeno noto come “Live Streaming Child Abuse”. L’indagine, condotta dal Centro nazionale per il contrasto allaOnline della Polizia di Stato e coordinata tribunale di, è nata da una segnalazione della Banca d’Italia relativa ad operazioni finanziarie sospette pervenute dopo un’indagine di cooperazione internazionale di Polizia. Gli ...