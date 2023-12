Milano | Comune stanzia oltre 34 mln per lavori sulla linea M2

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023), 16 dic.(Adnkronos) - Proseguono gli investimenti deldiper il rinnovamento delle strutture delle metropolitane milanesi: la Giunta ha approvato due delibere che prevedono complessivamente34 milioni di interventi di potenziamento della tratta e superamento delle barriere architettonicheM2. In un caso si tratta di 21 milioni e 160mila euro per l'ammodernamento dei ponti e viadotti nel tratto da Cascina Gobba a Cologno Nord. In quella tratta la metropolitana è completamente fuori terra e i treni viaggiano in quota su una serie di ponti e viadotti a scavalco della viabilità ordinaria esistente o di corsi d'acqua. Gli interventi riguarderanno i ponti sopra via Rizzoli e il fiume Lambro e a scavalco della Tangenziale Est, sui sovrappassi su via ...