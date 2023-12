Milan | si lavora a Lenglet | pista difficile Le ultime

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ilè alla ricerca di un difensore da inserire per rinforzare il pacchetto difensivo: tra i nomi sarebbe uscito anche quello diIlè alla ricerca di un difensore da inserire per rinforzare il pacchetto difensivo: tra i nomi sarebbe uscito anche quello di. Di proprietà del Barcellona è in prestito all’Aston Villa. Un’operazionevisto che gli inglesi non vorrebbero privarsene senza aver trovato un sostituto e poi perché i rossoneri chiederebbero un aiuto importante per l’ingaggio del centrale francese. L’alternativa resta quella del rientro anticipato di Gabbia dal Villarreal. Lo scrive Tuttosport.