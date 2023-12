Milan | si ferma anche Yunus Musah | le sue condizioni

(Di sabato 16 dicembre 2023) Continuano gli infortuni in casa: nell’ultimo allenamento si èto: ecco le sueNon c’è pace per ildi Stefano Pioli: l’ultimo infortunio è quello di. Il centrocampista rossonero ha riscontrato un affaticamento muscolare prima dell’allenamento di oggi, alla vigilia del match contro il Monza, partita che molto probabilmente sarà costretto a saltare. A riferirlo è Calciomercato.com, che spiega come adesso per sostituire l’ex Valencia ci sarà un ballottaggio tra Adli e Bennacer (col primo favorito), per completare il reparto con Reijnders e Loftus Cheek. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

C’è grande attesa e curiosità nel mondo Milan per il ritorno di un’icona come Ibrahimovic in veste di consulente con... (calciomercato)

l’Olimpia Milano vince per 86-90 contro il Barcellona in Eurolega , ferma ndo la striscia di sedici vittorie che gli spagnoli avevano collezionato in ... (sportface)

Ancora un intoppo di natura fisica per il Milan , impegnato domani in casa contro il Monza : si è ferma to prima dell'allenamento della... (calciomercato)

Milan, si ferma anche Musah: affaticamento muscolare, verso il forfeit contro il Monza

3 Ancora un intoppo di natura fisica per il, impegnato domani in casa contro il Monza: si è fermato prima dell'allenamento della vigilia Yunus Musah , centrocampista che era in ballottaggio per il ruolo nel cuore della mediana. Il numero ...

Milan, la febbre ferma Ibrahimovic: era atteso a Milanello|Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

La classifica di Serie A dopo l'anticipo del venerdì: Gudmundsson ferma la corsa della Juve Milan News

Infortunio Musah: affaticamento muscolare per il centrocampista! A rischio per il Monza

Nuovi guai per il Milan, si ferma anche Yunus Musah: infortunio muscolare per il centrocampista, a rischio per il match col Monza Non c’è pace per il Milan di Stefano Pioli: l’ultimo infortunio è quel ...

I primi 60 anni di Bergomi: "Ero milanista, ma più vado su con l’età e più soffro se c’è di mezzo l’Inter. E come opinionista..."

Il prossimo 22 dicembre, Beppe Bergomi spegnerà 60 candeline sulla torta di compleanno. Per celebrare la ricorrenza, la Gazzetta dello Sport propone un'intervista allo Zio sulle pagine ...