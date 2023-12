Milan | si ferma anche Musah | affaticamento muscolare | verso il forfeit contro il Monza

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ancora un intoppo di natura fisica per il, impegnato domani in casail: si èto prima dell'allenamento della...

C’è grande attesa e curiosità nel mondo Milan per il ritorno di un’icona come Ibrahimovic in veste di consulente con... (calciomercato)

l’Olimpia Milano vince per 86-90 contro il Barcellona in Eurolega , ferma ndo la striscia di sedici vittorie che gli spagnoli avevano collezionato in ... (sportface)

Saudi League: l'Al Hilal centra15esima vittoria, Mitrovic tallona Cr7, l'Al Ahli continua la rincorsa

La capolista non sipiù: dopo la vittoria in Coppa contro l'Al Taawoun di Musa Barrow (3 - 0),... La squadra di Gabri Veiga e dell'exKessié - dopo la vittoria per 4 - 0 in trasferta contro ...

Milan, la febbre ferma Ibrahimovic: era atteso a Milanello|Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

La classifica di Serie A dopo l'anticipo del venerdì: Gudmundsson ferma la corsa della Juve Milan News

I primi 60 anni di Bergomi: "Ero milanista, ma più vado su con l’età e più soffro se c’è di mezzo l’Inter. E come opinionista..."

Il prossimo 22 dicembre, Beppe Bergomi spegnerà 60 candeline sulla torta di compleanno. Per celebrare la ricorrenza, la Gazzetta dello Sport propone un'intervista allo Zio sulle pagine ...

Pioli ne perde un altro: out per Milan-Monza

Come cambia la formazione del Milan in vista del match di domani alle 12:30 contro il Monza in quel di San Siro.