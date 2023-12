Milan-Monza | il precedente della scorsa stagione

Leggi su dailymilan

(Di sabato 16 dicembre 2023) Era il 22 ottobre dello scorso anno quando ildi Stefano Pioli e ildel neo allenatore Raffaele Palladino si sfidavano in una fredda serata a San Siro. Ilveniva da tre vittorie consecutive in campionato tra cui il convincente 2-0 alla Juventus mentre ilaveva appena iniziato ad assimilare gli schemi del nuovo tecnico per rilanciarsi verso posizioni di classifica più tranquille. Ilscendeva in campo con un discreto turnover: Tatarusanu tra i pali, Dest, Kjaer, Tomori ed Hernandez in difesa; Bennacer e Pobega in mediana con Messias, Diaz e Rebic dietro l’unica punta Origi. I brianzoli rispondevano con una solidità difensiva che appariva ritrovata grazie anche alle prestazioni del portiere Di Gregorio e un attacco tutta rapidità con Caprari e Mota Carvalho. Il match si ...