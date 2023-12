Migranti | naufragio a largo della Libia | gommone si rovescia | almeno 61 dispersi

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ancora vittime. Questa volta ilè avvenuto ale, secondo le dichiarazioni dei superstiti, isarebbero 61. Ierano partiti in 86 da Zwara. È...

Oim: erano partiti in 86 da Zwara Un naufragio a largo della Libia ha provocato 61 dispersi . I Migranti erano partiti in 86 da Zwara. E' quanto ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Un naufragio a largo della Libia ha provocato 61 dispersi . I Migranti erano partiti in 86 da Zwara. E' quanto riferisce Flavio di ... (termometropolitico)

(Adnkronos) – Un naufragio a largo della Libia ha provocato 61 dispersi . I Migranti erano partiti in 86 da Zwara. E' quanto riferisce Flavio di ... (periodicodaily)

Pubblicato il 16 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Un naufragio a largo della Libia ha provocato 61 dispersi . I Migranti erano partiti in 86 da Zwara. ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Un naufragio a largo della Libia ha provocato 61 dispersi . I Migranti erano partiti in 86 da Zwara. E’ quanto riferisce Flavio di ... ()

Naufragio al largo delle coste libiche: 61 dispersi tra i migranti

...il business deidalle mani dei trafficanti di uomini è fondamentale per ridurre le vittime in quella che è a tutti gli effetti una rotta per la tratta degli esseri umani. Ilsi è ...

Migranti: naufragio al largo della Libia, almeno 61 dispersi. Tra le vittime donne e bambini

"Almeno 61 migranti risultano dispersi e presumibilmente morti dopo che la loro imbarcazione di fortuna è affondata al largo delle coste libiche", fa sapere la sede Oim in Libia. "Si presume siano ...

Migranti, naufragio al largo della Libia: 61 dispersi

"Un naufragio al largo della Libia ha provocato 61 dispersi. I Migranti erano partiti in 86 da Zwara", città nella Libia nord-occidentale. È quanto fa sapere ...