Migranti | naufragio a largo della Libia | almeno 61 dispersi

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 16 dicembre 2023) Oim: erano partiti in 86 da Zwara Unha provocato 61. Ierano partiti in 86 da Zwara. E' quanto riferisce Flavio di Giacomo, portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) su X. "Sono oltre 2.250 le persone che hanno perso la vita nel Mediterraneo Centrale quest'anno -