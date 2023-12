“Microbioma umano” | la presentazione del libro di Alessio Fasano alla Fondazione Ebris di Salerno

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il 28 dicembre, presso la, il giornalista Gabriele Bojano dialogherà con. Ladi “” si inserisce nel programma di “Happy New2023” I recenti progressi nella comprensione dele del suo ruolo nella salute umana si intrecciano con lo sviluppo della medicina personalizzata o ‘di precisione’ per creare trattamenti e programmi di prevenzione mirati all’impronta molecolare di un individuo, consapevoli di quanto essa incida sul benessere generale, oltre che sullo sviluppo di specifiche patologie. È questo il tema del. L’ago della bilancia tra salute e malattia” del pediatra, ...

Formazione terziaria professionalizzante: con l'avvio dei corsi si inaugura il nuovo ITS 'Biotech for Life'

...come settore emergente della scienza biomedica nel quale le ricadute applicative affidate a nuove competenze acquisite nel campo delle biotecnologie per la salute - dal genomaal, ...

Microbiota e microbioma, che differenza c'è e quali funzioni hanno Nurse24

Dieta e microbioma nella prevenzione e cura delle malattie allergiche nei bambini Humanitas Medical Care

Influenza e difese immunitarie: il ruolo dei probiotici tra falsi miti, consigli e tisane

L’Italia è il terzo mercato più grande al mondo di integratori probiotici, con oltre 560 milioni di euro di vendite ...

Il piercing un cataclisma per la pelle, stravolge il microbioma

getta le basi per ulteriori indagini sul microbioma non solo dei piercing ma anche dei tatuaggi, aprendo nuovi scenari per la prevenzione e il controllo delle infezioni cutanee. Guardando al di là ...