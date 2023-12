“Microbioma umano” | il 28 dicembre alla Fondazione Ebris di Salerno il libro di Alessio Fasano

Leggi su ildenaro

(Di sabato 16 dicembre 2023) I recenti progressi nella comprensione dele del suo ruolo nella salute umana si intrecciano con lo sviluppo della medicina personalizzata o ‘di precisione’ per creare trattamenti e programmi di prevenzione mirati all’impronta molecolare di un individuo, consapevoli di quanto essa incida sul benessere generale, oltre che sullo sviluppo di specifiche patologie. È questo il tema del. L’ago della bilancia tra salute e malattia” del pediatra, gastroenterologo e ricercatoree della divulgatrice scientifica Susie Flaherty, per Edizioni Edra, che sarà presentato a, presso la sede delladi via De Renzi giovedì 28alle ore 17,30. Con ...