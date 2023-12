Michele Di Bari prefetto di Napoli | «Sì ai cancelli nella Galleria Umberto»

Emiliano ospite di Fratelli d'Italia, ad Atreju per parlare di transizione energetica: 'Puglia tra le regioni più avanzate d'Italia'

Il presidente della Regione,Emiliano, è stato oggi ospite di Atreju 2023, la manifestazione politica di Fratelli d'Italia in corso a Roma. Emiliano ha partecipato al dibattito su '...

Michele di Bari prefetto di Napoli: «Il primo obiettivo è la sicurezza» ilmattino.it

Si insedia il prefetto Michele Di Bari: «Occorre contrastare ogni forma di degrado». E poi: «Tifo anche Napoli» Corriere

Bari: festa per i ragazzi autistici Comitato Santa Rita

Grande festa di Natale di solidarietà ieri al villaggio Berukhà di Bari, centro di recupero di ragazzi autistici. Sono stati consegnati tanti doni ai ragazzi del centro da parte del comitato Santa ...

