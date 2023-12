Meteo-svolta in 48 ore Sottocorona | Non è normale | cosa ci aspetta

Leggi su iltempo

(Di sabato 16 dicembre 2023) Via nuvole e freddo. Le ultime previsionidi Paolo, su La7, indicano una tendenza precisa sull'andamento delle temperature in questi giorni che ci separano dal Natale. Siamo sopra o sotto la media del periodo? Da oggi "il nord comincia a entrare in una zona di temperature sopra la media", spiega ilrologo di La7 sabato 16 dicembre, mentre "gran parte della penisola e le isole sono fra i tre e i quattro gradi al di sotto delle medie per le massime, per le minime probabilmente anche un po' di più". Insomma, siamo in una "fase fredda" ma quanto durerà? "Abbastanza poco perché già dalla giornata di lunedì 18 dicembre, quindi in sole 48 ore, entriamo totalmente nella zona sopra le medie e fra centro e Nord anche molto al di sopra". Insomma, in due giorni addio freddo pungente anche se va detto che certi ...