Meteo | in Lombardia soleggiato fino a inizio prossima settimana | nebbie in pianura

(Di sabato 16 dicembre 2023) Milano, 16 dic.(Adnkronos) - Un'ampia e solida area di alta pressione in espansione dall'Atlantico sull'Europa centro occidentale determinaai primi giorni dellacondizioni stabili, soleggiate su tutta la. Secondo il bollettinodi Arpa regionale, sono possibili foschie o locali banchi di nebbia in formazione sulla bassanelle ore più fredde della giornata, con temperature in sensibile rialzo in montagna e quota dello zero termico in risalita a 3500 metri. A metà dellaaumento della nuvolosità con possibili deboli piogge a ridosso dei rilievi di confine.