Merry X-Musk da Atreju Investire in Italia sì | ma fate più figli

(Di sabato 16 dicembre 2023) Elon, ospite di, la manifestazione bandiera organizzata da Fratelli d’, si è presentato sul palco con in braccio uno dei suoi: un segnale dell’importanza attribuita dal miliardario alla questione demografica, come confermato dal deus ex machina di Tesla. L’è un Paese importante in cuie non può “sparire”, per questo serve dare una spinta alla natalità — tema strategico per Paesi come il nostro e non solo. “Voglio enfatizzare che è importante averee creare la nuova generazione. Potrà sembrare scontato, ma senzanon avremo una nuova generazione. Sono favorevole all’espansione dell’umanità’ e alla creazione di un futuro entusiasmante”, ha detto. “Ogni anno guardo ai tassi di natalità ed è deprimente. ...

