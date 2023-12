Merry Christmas! Come fare biglietti di Natale fai-da-te belli | creativi e facili

Leggi su amica

(Di sabato 16 dicembre 2023) Stop aidid’auguri inoltrati mille volte via whatsapp! Questa festa merita uno sforzo in più:dioriginali, da stampare e personalizzare, semplici, pensati con la nostra testa e realizzati con le nostre mani.? Non è difficile e può essere anche divertente, specie se si hanno dei bambini che possono dare una mano. Ecco tante idee creative perdifatti a mano e fai-da-te. Un po’ di storia: il primo biglietto didel mondo risale al 1843, quando l’inglese Henry Cole commissionò al disegnatore John Callcott Horsley mille cartoline natalizie da inviare agli amici. Raffiguravano una famiglia che ...