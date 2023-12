Meret risponde alle critiche | parole da leader per l’azzurro | avete sentito?

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il Napoli torna alla vittoria in campionato battendo in casa il Cagliari di Ranieri per 2-1.analizza la vittoria nel post gara. Dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Juventus, il Napoli di mister Walter Mazzarri torna alla vittoria in campionato. Gli azzurri si sono imposti allo stadio Diego Armando Maradona nel match casalingo contro il Cagliari di Claudio Ranieri, valevole per la 16esima giornata di Serie A.analizza la gara Il Napoli di Walter Mazzarri inizia a dare uno spiraglio di continuità nei risultati. Dopo la vittoria in contro il Braga, i partenopei agganciano il secondo successo consecutivo ai danni del Cagliari di Claudio Ranieri. I partenopei hanno messo le mani sui tre punti mandando al tappeto i sardi con il punteggio di 2-1, maturato grazie ai gol di Osimhen e Kvaratskhelia.commenta la ...