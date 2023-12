Meret | «L’1-1 poteva condizionarci | ma siamo rimasti in partita»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il portiere del Napoli, Alex, a risposto ad alcune domande ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Cagliari Missione compiuta? «Sì, l’obiettivo era portare a casa i tre punti: sapevamo sarebbe stata ostica, il Cagliari si chiude dietro e mette palloni lunghi in avanti sulle due punte forti di testa. Ci doveva essere grande attenzione, abbiamo fatto un ottimo primo tempo e nella ripresa bravi a continuare a cercare il gol. Non ciscoraggiati dopo l’1-1, abbiamo continuato col nostro gioco e sono arrivati i tre punti» Non cidisuniti dopo l’1-1? «, avevamo appena segnato e subirlo subitodestabilizzarci.peròin, posmigliorare ancora ed è ...