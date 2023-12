Mercato Napoli | colpo low cost dalla big | ritorno di fiamma

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 16 dicembre 2023) Mancano circa due settimane alle sessione di riparazione di calcio: occasione che ilvuole sfruttare per sopperire ai punti di fragilità dell’organico a disposizione di mister Mazzarri. Ma le riflessioni sono in corso già per giugno. Cosa farà ilnel prossimodi gennaio? I tifosi non fanno altro che chiedertelo, visto che manca ormai poco all’inizio della sessione invernale. Mai come quest’anno, il club del presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe intervenire in maniera decisa, considerando quelle che sono state le difficoltà riscontrate in questa prima parte di stagione e l’impellenza di assicurarsi un posto per la prossima Champions League. E non solo, perché ilha l’ambizione – seppur con tutte le difficoltà del caso – di poter prendere parte alla prossima ...