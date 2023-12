(Di sabato 16 dicembre 2023) Il direttore sportivo del Napoli, Mauro, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita tra il Napoli e il Cagliari. Queste le parole del ds del Napoli: «Se guardiamo la classifica? Se si rivolge il viso verso l’alto, si rischia di cascare di sotto. Andrei step dopo step, partita dopo partita, cercando di dare il massimo. La classifica la guarderemo più avanti. La distanza dalla vetta è notevole ma dobbiamo pensare partita dopo partita. In Champions abbiamo una grande possibilità, siamo tra le prime sedici d’Europa e ci auguriamo di andare avanti».sui: «sotto traccia, escono molte cose perché comunque si deve parlare. La gente ovviamente vuole sapere, macon». Le ...

Meluso a Dazn: "Lavoriamo sottotraccia ai rinnovi di Osimhen e Zielinski!" Tutto Napoli

Meluso: «I rinnovi di Zielinski e Osimhen Lavoriamo con riservatezza» - ilNapolista IlNapolista

Meluso a Dazn: "Lavoriamo sottotraccia ai rinnovi di Osimhen e Zielinski!"

Il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Cagliari ...

Osimhen e Zielinski, il doppio annuncio sui rinnovi

Napoli in campo con il Cagliari per tornare a vincere, in casa azzurra tengono banco i rinnovi di Osimhen e Zielinski: il doppio annuncio ...