Meloni torna a casa a mani vuote da Bruxelles | zero su migranti e golden rule

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 16 dicembre 2023) Un bilancio in chiaro e scuro, ha detto Giorgiaal termine del vertice europeo. Un giudizio quanto meno ottimistico quello della premier italiana, perché se è vero che l’Unione europea è riuscita a battere un colpo sull’allargamento, aprendo i negoziati di adesione per Ucraina e Moldavia, è pure vero che il premier ungherese non ha ceduto sulla revisione del bilancio comunitario, bloccando sia i 50 miliardi di sostegno a Kiev sia le risorse per le altre voci del budget, come la migrazione, cara a, e l’innovazione. Se ne riparlerà l’anno che viene col prossimo Consiglio europeo. Briciole Masi accontenta di una bozza. “Viene inserito nelle conclusioni a Ventisette e prevede il lavoro sulla dimensione esterna, il blocco dell’immigrazione illegale, la lotta contro i trafficanti, una più efficace politica di rimpatrio ...