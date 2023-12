Meloni | sul Patto di stabilità posizioni distanti ma una intesa è possibile

Leggi su agi

(Di sabato 16 dicembre 2023) AGI - Sulla riforma deldi"lesono ancora abbastanza". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia, in un punto stampa al termine del vertice Ue. "Io non penso che sia imoggi trovare un accordo, penso che un accordo alla fine si possa e si debba trovare. Ma non potrei dirle che lo abbiamo già trovato", ha aggiunto. La riforma deldie crescita "non è stato oggetto dei lavori del Consiglio. Sicuramente ci sono state interlocuzioni a margine. Sono giorni di trattative, ma il tema formalmente è rimandato al prossimo Ecofin del 20 dicembre. Lesono ancora abbastanzama bisogna lavorare ora dopo ora su questo", ha aggiunto ...