Maurizio Leo spiega la rivoluzione fiscale alla platea di Atreju | puntiamo a due aliquote Irpef

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 16 dicembre 2023) Tra gli appuntamenti del sabato diuno dei momenti più attesi del pomeriggio era il faccia a faccia sul fisco tra il viceministro dell’EconomiaLeo e Luigi Marattin di Italia viva. Un confronto che ha evidenziato soprattutto i passi avanti del governo per semplificare il rapporto tra Stato e contribuente. La diretta streaming diLeodi: no a condoni, sì a sanzioni più basse «Siamo ben consapevoli che i soldi non si tirano fuori dal cilindro», quindi abbiamo cercato di vedere «cosa trovare per fare il primo modulo di riformaabbassando leda quattro a tre: lo abbiamo fatto per un anno solo, di solito si fa in modo strutturale ma qui avevamo l’esigenza di ridurre il ...