Matthew Perry | scoperta la causa del decesso

Leggi su zon

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il 28 ottobre 2023 è morto. Soltanto ora, nel mese di dicembre, sono state rivelati i risultati dell’autopsia. Pare, infatti, che il noto attore sia deceduto adegli “effetti acuti della ketamina”. Che cos’è la Ketamina? La Ketamina è un farmaco analgesico-dissociativo e in alcuni casi può essere utilizzato anche per curare la depressione. A tal proposito la polizia precisa che quella ritrovata nel corpo didopo la morte “non poteva essere la ketamina della terapia, perché questa sostanza resta nel corpo solo per tre, quattro ore o meno”. Le parole del dottore Raffi Djabourian “C’erano alti livelli di ketamina nel sangue. I principali effetti letali sono la sovrastimolazione cardiovascolare e la depressione respiratoria. L’annegamento ha contribuito, è ...