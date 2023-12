Matthew Perry | i risultati dell’autopsia | come è morto

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 16 dicembre 2023) La recente scomparsa dell’attore, noto per il suo ruolo di Chandler nella serie televisiva “Friends”, ha scosso il mondo dello spettacolo e ha sollevato domande sull’uso della ketamina, un farmaco impiegato nel suo trattamento. Secondo il rapportoa causa degli “effetti acuti della ketamina”, un farmaco che stava utilizzando per affrontare la depressione e l’ansia. La ketamina, inizialmente sviluppataanestetico, è stata utilizzata negli ultimi anni in alcuni trattamenti contro la depressione resistente. Tuttavia, l’uso della ketamina può avere effetti collaterali e rischi, in particolare quando non utilizzata sotto stretta supervisione medica. La ketamina agisce rapidamente per alleviare i sintomi della depressione in alcuni ...