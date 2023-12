Marta Fascina ha spiegato perché non sarà allo stadio per Milan-Monza

Leggi su agi

(Di sabato 16 dicembre 2023) AGI - "Non sarò presente alla partita di domenica. Ho partecipato al Trofeo Silvio Berlusconi lo scorso 8 agosto e devo ammettere che non è stato facile per me. Andavocon Silvio, gioivamo e ci disperavamo insieme in tribuna, non sono ancora pronta a tornarci senza averlo fisicamente al mio fianco"., deputata di FI e compagna del fondatore del partito e più volte premier alla vigilia della sfida tra, in programma a San Siro, racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera la sua e la loro passione per il calcio e per le due squadre di cui Berlusconi è stato presidente. "Ilè sempre stata la sua squadra del cuore - ricorda- mi raccontava spesso che, da bambino, andava...