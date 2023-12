Marsiglia vs Clermont – probabili formazioni | notizie sulla squadr

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ilmetterà in gioco la propria imbattibilità interna allo Stade Velodrome domenica 17 dicembre, quando ospiterà ilnella 16ª giornata di Ligue 1. Nonostante abbiano vinto tutti e tre gli incontri interni di questo mese, Les Olympiens sono attualmente sesti, dopo aver sconfitto il Lorient per 4-2 domenica scorsa, mentre ilè secondo dopo aver pareggiato 0-0 con il Lille. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17:05 Anteprima della partitavsa che punto sono le dueQuesta settimana è iniziata in modo deludente per il, che ha perso l’opportunità di qualificarsi direttamente agli ultimi 16 di Europa League, ...