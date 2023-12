Mario Sechi | si sentono diversi e sono peggio

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) La segnaletica della politica italiana è in continuo aggiornamento, la sinistra offre materiale di prim'ordine per compilare nuovi dizionari, mappe concettuali, breviari. Oggi dobbiamo registrare un nuovo cartello stradale: “caduta moralisti”. Un paio di episodi notevoli ci hanno costretto ad aggiornare con urgenza le parole chiave della contemporaneità: il rinvio a giudizio dei parenti di Soumahoro (moglie, suocera e cognato, non si fanno mancare niente); l'Antitrust che ha multato Chiara Ferragni per una storia di pandori; i grillini nel frattempo diventati contiani e specialisti nel sollevare il conflitto di interessi degli altri dimenticando soavemente il proprio. Di Soumahoro, questo fenomeno dell'altro mondo, l'uomo con gli stivali di gomma (che non erano neppure suoi) onusti di fango e duro lavoro agreste, conosciamo l'imbarazzante storia, quel che conta è l'incantevole ...