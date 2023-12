Maricetta Tirrito in carcere | tra accuse pesanti e sciopero della fame A che punto è la vicenda

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 16 dicembre 2023) Lesonossime: aver raggirato anziani in una struttura di cohousing ad Ardea, aver utilizzato decine di migliaia di euro anche per viaggi personali e operazioni chirurgiche, aver tenuto gli anziani in condizioni igieniche inappropriate (leggi qui)., reclusa neldi Rebibbia, si difende dallesostenendo che le sue azioni fossero “conosciute e autorizzate dai familiari delle vittime”. L’indagata, interrogata in, ha scelto di non rispondere, ma ha fornito dichiarazioni spontanee, descrivendo la situazione come una “montatura” per colpire le sue iniziative sociali e politiche. Il dettaglio delleLe indaginipolizia, tuttavia, delineano un quadro inquietante. ...