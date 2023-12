Maria De Filippi su Rai2 da Stefano De Martino | colpaccio per Natale

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 16 dicembre 2023)Decontinua a consolidare la sua presenza nelle vesti di one man show per la televisione pubblica, dimostrando ancora una volta la sua versatilità come conduttore televisivo. Dopo il successo di Bar Stella su, che ha chiuso i battenti per sempre (per volontà del padrone di casa e non per gli ascolti), l'ex marito di Belen Rodriguez si prepara a portare il suo carisma in uno speciale natalizio. Martedì 26 dicembre 2023 in prima serata appuntamento con Daa Santosu. L'evento promette di essere una sorta di one man show, arricchito da ospiti, momenti musicali e varie esibizioni tratte dal mondo dello spettacolo teatrale: "Si intitola, giocando sul mio nome, 'Daa Santo,' come il celebre modo di ...