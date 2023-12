Manchester City-Crystal Palace 2-2 | Guardiola | “Altri punti buttati | pareggio giusto”

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ilha pareggiato 2-2 in casa contro il. Alle reti di Grealish e Lewis hanno risposto i gol di Mateta al 76? e di Olise su rigore al 95?.ha commentato così la vittoria sfumata: “Abbiamo giocato bene, siamo stati sempre in guardia. Il gol subito alla fine è frutto di una nostra disattenzione. Siamo riusciti a buttare di nuovo due. Non riusciamo a vincere partite che meriteremmo di portare a casa. Ilè statoper il finale che abbiamo giocato”. SportFace.

