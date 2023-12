Malore improvviso | Alice se ne va a soli 21 anni Tutto inutile

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 16 dicembre 2023) Se ne è andata martedì scorso la giovanissimaTiberi di Mercatale di Sassocorvaro, lasciando vuoto e sgomento in tutta la comunità. Unper la giovane 21enne e poi la morte. La cerimonia funebre sarà celebrata alle ore 15 di oggi nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Mercatale di Sassocorvaro.abitava a Mercatale, studiava e non aveva particolari problemi di salute. Nei prossimi giorni il quadro dovrebbe essere definito in maniera più precisa per accertare la causa di questa giovane vita spezzata per sempre. Leggi anche: Tragico incidente, Leopoldo non c’è l’ha fatta: è precipitato nel canalone A scoprire la morte diuna vicina A scoprirla esanime nel letto è stata la vicina di casa, allertata dalla mamma che si era preoccupata perché la ...