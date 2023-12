Maestra italiana in un carcere di sicurezza in Ungheria | “Topi e scarafaggi in cella Per giorni senza carta igienica” L’appello del padre | “Tutelare i diritti di mia figlia”

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 16 dicembre 2023) Unadi scuola primaria, Ilaria Salis, 39 anni milanese, si trova rinchiusa da circa 1 anno neldi massimadi Budapest, in condizioni detentive gravi. Illancia l'appello per far luce su ciò e che sta vivendo la. L'articolo .