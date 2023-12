«Ma io sono laziale» | gli «anni belli» di Sinisa Mihajlovic

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ad un anno dalla morte di, un ricordo dei suoialla Lazio, definiti dalla moglie glipiù«Iobiancoceleste. Per quello che ho vinto e per quello che mi hanno dato i tifosi della Lazio. Rispetto la Roma e i suoi sostenitori, ma io». É una delle frasi più note die oggi, a un anno esatto dalla sua scomparsa, la moglie Arianna Rapaccioni sul Corriere della Sera ha parlato proprio del suo periodo biancoceleste come quello degli «più»: «Quelli in cui abbiamo creato tutto, quelli della Lazio dal 98 al 2004. Nel ‘98, è nata la seconda figlia, poiarrivati lo scudetto del 2000, il terzo e ...

Sanità - Savo: 'Assunzioni, posti letto e adeguamento antincendio: ecco la risposta del Governo Rocca alle criticità della sanità laziale'

... se possibile, ancora di più in quelli, come gli ospedali, chearee protette in cui i cittadini utenti devono trovare soltanto cure, assistenza e risposte ai loro bisogni. Il nostro impegno, ...

"Sono scappati via": Lotito sgancia la bomba | Il presidente laziale mette in fuga i romanisti - Romanista Romanista

Il sognatore Laziale che è in me: ecco cosa farei ora per raddrizzare la stagione Lazio Live TV

Zazzaroni ricorda Mihajlovic: «Devo fare le mie scuse al tifo laziale»

Zazzaroni ricorda Mihajlovic: «Devo fare le mie scuse al tifo laziale». Le parole del giornalista Sul Corriere dello Sport, nella pagina dedicata al ricordo di Sinisa Mihajlovic accompagnata da un suo ...

Zazzaroni: “Devo fare le mie scuse al tifo laziale, errore tecnico…”

[themoneytizer id=”99064-6] Ha fatto molto discutere l’articolo uscito questa mattina sul Corriere dello Sport in ricordo di Sinisa Mihajlovic, dove comparivano due foto con la maglia della Roma e ne ...