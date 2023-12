Luis Enrique | «Capisco la reazione di Mbappé ma prendere gol con il Milan in vantaggio sarebbe stato ridicolo»

(Di sabato 16 dicembre 2023) La conferenza stampa di, allenatore del Psg. Domani sera il Psg sarà ospite del Lille, le parole del tecnico parigino riportate da l’Equipe: Dopo la conquista degli ottavi di Champions, pensa sia necessario un intervento sul mercato? «Lo sviluppo della squadra si basa sulla fiducia e su ciò che i giocatori mi trasmettono quotidianamente . Ed è legato anche al mio modo ottimista di vedere l’evoluzione della squadra. Sono chiaramente ottimista. Abbiamo avuto un girone di Champions League che èil più difficile della competizione. Questo non era un girone “normale”. Ilera semifinalista la scorsa stagione, noi ci siamo qualificati. È molto positivo». «Parliamo di una squadra, la nostra, che è una delle migliori in tutti i settori, ha possesso palla, crea occasioni. Il mercato invernale è sempre ...

