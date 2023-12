L’Ucraina tomba dell’Unione europea

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 16 dicembre 2023) Orbàn aveva detto che aprire l’Ue alera “profondamente sbagliato”, ma alla fine ha dato il consenso. Non capisco che gioco faccia.Gualtiero Molinivia email Gentile lettore, il gioco mi sembra fin troppo evidente. È lo steso di Erdogan nella Nato: punta i piedi, fa i capricci e alla fine monetizza. Il “finto” assenso di Orbàn ci costa 10,5 miliardi di euro, quelli che l’Ue non aveva erogato a Budapest a causa delle sue leggi “illiberali” e che invece ora ha sbloccato. L’assenso di Orbàn, ripeto, è farlocco, perché lo statuto Ue prevede l’unanimità dei Paesi, non l’unanimità dei presenti, altrimenti si potrebbe votare anche quando un premier si assenta per andare alla toilette. Eppure, uscito l’ungherese dalla sala, gli altri 25 hanno votato e fatto finta che fosse l’unanimità. Roba da vu’ cumprà. Orbàn in futuro potrà dire che la votazione era invalida e potrà ...