Cresce il fatturato ma crolla la produzione 2023: bilancio fra luci e ombre per Cantina Frentana

Funestato dalle preoccupazioni per la drastica riduzione del raccolto della vendemmia 2023, con la produzione più bassa degli ultimi vent'anni anni ( - 70%), si chiude un anno non semplice per Cantina ...

Luci e ombre dell'infanzia abbandonata: convegno all'Istituto degli Innocenti LA NAZIONE

Putin, luci e ombre di un veterano della politica internazionale Sky Tg24

Luci e ombre del fumetto italiano

I risultati dell'indagine L'Italia a nuvolette rivela che mentre il mercato cresce, i fumettisti fanno la fame: crisi d'identità di un settore diviso tra boom e difficoltà ...

Istat, Benessere equo e sostenibile,in Molise più luci che ombre

Le province molisane presentano livelli di benessere relativamente più bassi che in Italia, ma più elevati rispetto al complesso dei territori del Sud. (ANSA) ...