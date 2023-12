Lorenzo Riva | morto lo stilista | vestì Penélope Cruz e Whitney Houston

Leggi su dilei

(Di sabato 16 dicembre 2023)all’età di 85 anni lo. Aveva 85 anni. Una figura celebre nel mondo della moda, celebre per aver creato abiti da sogno per numerose star. Un ventaglio di celebrità che hanno sfoggiato le sue creazioni nel corso degli anni. Si è spento presso l’ospedale San Gerardo di Monza, città nella quale era nato nel 1938. A confermare la drammatica notizia è stato un suo caro amico e socio, Luigi Valietti, che aveva aperto il suo primo atelier a soli 18 anni: “Ciao Lo, con la stessa eleganza che ti ha sempre contraddistinto, ci hai lasciato. On ti potrò mai dimenticare”. IN AGGIORNAMENTO