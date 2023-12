Lo sono anch' io Non demonizzate petrolio e gas | smacco di Musk agli ambientalisti

Leggi su iltempo

(Di sabato 16 dicembre 2023) Terza giornata ricca di ospiti ad Atreju. Accolto dal calore e dapplausi dei presenti, Elonè arrivato a Castel Sant'Angelo con una sorpresa. Surclassando qualsiasi pronostico, il super ospite della kermesse di Fratelli d'Italia si è presentato al pubblico con il figlio e, per rilanciare l'importanza del tasso di natalità per un Paese, l'ha preso in braccio davanti a tutti. "Penso che l'Italia sia un Paese incredibile, con una cultura incredibile L'Italia, è un Paese importante, un grande Paese ma vorrei sottolineare che mi preoccupo se il tasso di natalità è così basso. È un tema che incidee sulla forza lavoro e che rischia di bloccare gli investimenti imprenditoriali nel prossimo futuro. Ripeto: se non si crea una nuova generazione, non ci sarà una nuova generazione", ha dichiarato il patron di Tesla. Tra i ...