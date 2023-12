LIVE Snowboardcross | Cervinia 2023 in DIRETTA | Michela Moioli domina e vola in semifinale con Belinghieri Avanza Visintin

Leggi su oasport

10:50 Filotto delle francesi, che inpotranno contare anche su Pereira de Sousa e Casta. Promossa con il terzo posto l'austriaco Zerkhold. 10:49 Caduta di Bankes! Parte male la stagione della britannica, fuori dal tabellone principale all'esordio ed eliminata ai quarti in quel di. 10:48 E' già il momento dell'ultimo quarto di finale femminile. Questa la composizione: Bankes (GBR) Zerkhold (AUT) Casta (FRA) Odine (CAN) Pereira de Sousa (FRA) Clift (AUS) 10:47 Missione compiuta per Siegenthaler. L'elvetica taglia il traguardo dinanzi alle australiane Brockhoff e Baff. 10:45 Ora la terza batteria. Al cancelletto le seguenti atlete: Baff (AUS) Fischer (GER) Brockhoff (AUS) Albrecht (SUI) Siegenthaler (SUI) Essex (AUS) 10:44 Arrivano in parata Petit Lenoir e ...